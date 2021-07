Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

VITA DI CLUB

GUALDO TADINO Andrea Angeletti è il nuovo presidente del Lions Club Gualdo Tadino. Il Passaggio della Campana è avvenuto durante la XXXIV Charter night svoltasi giovedì sera al ristorante Da Clelia a Valsorda. «Siamo giovani, motivati ed entusiasti e abbiamo tanti progetti da realizzare», le prime parole del nuovo presidente nel presentare l'esecutivo 2020-2021,che ha come vice Sissi Palmieri, segretario Moira Viventi, cerimoniere Natascia Parlanti, tesoriere Barbara Ciaberna, Addetto alla comunicazione Sissi Palmieri, Telematico Angelo Mataloni. Il presidente uscente Francesco Bartelli, che ha guidato il club nel difficile periodo pandemico, ha ricordato le attività che il Lions è comunque riuscito a portare avanti. In particolare le donazioni alle scuole per i dispositivi anti contagio, dai termoscanner alle segnaletiche direzionali, e l'impegno sempre crescente con il Banco Alimentare «per aiutare chi era già in difficoltà prima del Covid». «Quello che è mancato di più ha concluso Bartelli è stato il vivere le conviviali nello spirito lionistico ma l'augurio è che questa parentesi sia terminata per vivere in maniera più completa questa nuova annata». Durante la conviviale è stato consegnato il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow a Raffaele Fabbrizi e sono stati presentati due nuovi soci: Alessandro Anemone e Riccardo Bazzucchini.

Francesco Serroni