1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Trecento firme contro. E stanno aumentando. Come dire, parafrasando Leopardi, la tempesta dopo la quiete. Questa la situazione al liceo classico Mariotti dove sulla scia del Musicale è ormai montata una sollevazione complessiva contro la gestione della preside Giuseppina Boccuto.

Trecento firme in calce a un esposto che in undici punti descrive l'aria pesantissima che si respira nel liceo con tante cose che non vanno e che i genitori non sono riusciti a risolvere con le buone: né a parole né con le pec. «Perché costringerci a rivolgerci all'esterno, quando in tante occasioni abbiamo chiesto un confronto interno»? scrivono chiudendo l'accorato appello a sostegno dell'esposto che è ancora diffuso in un form aperto alle firme di altri genitori che ieri erano già arrivate a 364.

Una storia che sta prendendo la piega di situazioni che negli anni scorsi hanno tormentato gli altri due licei storici perugini, il Galilei e l'Alessi, con il minimo comune denominatore delle difficoltà di relazioni con la presidenza. «Dopo mesi e mesi di tentativi di comunicazione, di richieste di confronto ignorate, di problemi minimizzati scrivono i genitori - abbiamo deciso di rivolgerci direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale». E giù con la lista delle doglianze che parte dalla gestione dello scorso anno. Un esempio i colloqui con i genitori che sono rimasti sospesi per tutto l'anno scolastico. E aggiungono «difficoltà nella connessione internet da scuola a un anno dall'inizio della pandemia, una strumentazione informatica non adeguata, qualsivoglia attività extracurricolare sospesa, ostacoli su ostacoli di fronte a qualsiasi richiesta, anche le più accorate, come la possibilità per gli studenti in quarantena di frequentare regolarmente le lezioni in DDI se non come uditori e quindi non a tutti gli effetti anche quando il resto della classe era in DDI». E ancora, tourbillon di docenti all'inizio dell'anno con danni alla continuità, avvio del programma di Educazione Civica solo nel secondo quadrimestre; attivazione dell'ora alternativa alla religione solo dopo Pasqua e, raccontano, anche casi di abolizione dei compiti scritti in classe per il rischio di passaggio dei fogli di mano in mano. Insomma un lungo elenco, seppur definito sintetico nella lettera che è sul tavolo della Iunti alla quale i tre genitori su quattro del consiglio di istituto (uno si è astenuto dal firmare) chiedono un incontro «con riserva di intraprendere ogni più opportuna iniziativa nell'ipotesi in cui il presente stato di cose, evidentemente intollerabile, dovesse perdurare senza interventi significativi». Basterà un nuovo colloquio Usr-Boccuto o al Mariotti ci sarà un'ispezione? La Iunti conosce bene le regole e dalla sua ha pure la doppia esperienza di precedenti ribellioni. Vedremo.

Remo Gasperini