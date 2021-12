Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Perugia ci prova. In attesa che il Pums muova il passo più pesante con l'attuazione del mega progetto del Bus rapid transit (Brt in sigla), palazzo dei Priori gioca la carte di un altro pezzo della mobilità alternativa. E anche stavolta ci sono i soldi del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Una torta da 551.158 euro assegnati per realizzare gli spostamenti casa-lavoro. Dalle bici o auto condivise e bici o auto in affitto per brevi tratti passano anche per il piedibus, la città punta la carta della mobilità dolce e verde.

A braccetto con il Comune vanno Agenzia delle entrare e Università degli studi che entro il 31 agosto, termine ultimo per stare dentro al finanziamento, hanno inviato al Comune i loro piani di mobilità casa lavoro dei dipendenti. Tra Agenzia delle Entrate (250 addetti) Università (950 ) e Comune (850) sono oltre duemila i dipendenti pubblici potenzialmente interessati a gestire in maniera diversa dall'usuale, e cioè non utilizzando l'auto propria, gli spostamenti casa-lavoro e viceversa. La giunta Romizi ha deliberato di voler accedere al finanziamento ottenuto due giorni prima (la delibera è di mercoledì 15) che scadesse il termine ultimo (venerdì 17) per presentare l'istanza di utilizzo dei fondi al ministero.

Le risorse in campo sono destinate al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, piedibus, nonché per realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.

Al Comune, fuori tempo massimo, sono arrivati i piani di spostamento casa lavoro anche di Istat e Nestlé (Perugina di San Sisto) che restano fuori dalla assegnazione del finanziamento.

Luca Benedetti