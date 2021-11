Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

Oggi e domani ultime due repliche sul palco del Teatro Morlacchi per Promenade de santé, ovvero Passeggiata di salute, spettacolo ideato dal noto attore, regista e drammaturgo francese Nicolas Bedos. L'opera interpretata dalla coppia Filippo Timi - Lucia Mascino segna il debutto teatrale del regista di cinema Giuseppe Piccioni e ruota intorno a un'avvincente storia d'amore, caratterizzata da quell'amour fou così celebrato nella letteratura d'Oltralpe. Mercoledì e giovedì prossimo La città morta di D'Annunzio con la regia di Leonardo Lidi.

Lunedì e martedì invece i riflettori si sposteranno su Solomeo per il ritorno di Peter Brook. La sua sesta volta al Teatro Cucinelli coinciderà con la presentazione in prima assoluta per l'Italia del Tempest Project, spettacolo ispirato a La Tempesta di Shakespeare realizzato con Marie-Hélène Estienne: «Il ritorno di Peter Brook a Solomeo è per me motivo di grande gioia - ha dichiarato il presidente del Teatro Stabile dell'Umbria Brunello Cucinelli - Oltre alla profonda ammirazione per il suo genio e la sua immensa e rivoluzionaria opera, mi unisce a questo grande Maestro della scena un profondo affetto. La ricerca poetica di Peter Brook è indissolubilmente legata a Shakespeare. Per tutta la sua vita lo ha messo in scena, studiato e interpretato, nutrendosi di lui e facendovi sempre ritorno. Considero dunque un privilegio ospitare in prima assoluta in Italia Tempest Project».

Mi. Bel.