Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

AL COMANDO

Festa grande ieri mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco. A Madonna Alta, infatti, arrivano nuovi pompieri che potranno sicuramente rappresentare un valido e importante rinforzo numerico per l'attività dei vigili del fuoco.

Un corpo che, nella provincia di Perugia, è impegnato con 13.612 interventi di soccorso in un anno: sono le cifre del 2020, rese note proprio dai vigili del fuoco perugini in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco. Una sfida che sicuramente in questo periodo caratterizzato dalla presenza della pandemia si è fatta ancora più difficile e complessa e che dunque necessita di nuovi innesti per essere portata avanti con la consueta efficacia.

E così ieri mattina al comando provinciale, alla presenza del Direttore regionale Eros Mannino, del comandante provinciale Francesco Orrù e del direttore del corso Luigi Castellini si è svolto, in diretta streaming con le scuole centrali di Capannelle e il Viminale, il giuramento dei ragazzi del 90esimo corso.

«Per l'Umbria - dicono dal comando provinciale - i nuovi vigili del fuoco che da oggi entrano a far parte della nostra famiglia Nicola Cirimbilli, Matteo Daiani, Alessandro Delle Donne, Simone Galletti, Daniele Neri, Francesco Patrizi, Enrico Riccardi, Riccardo Rodari, Nicolas Russo e Francesco Tacchi».

