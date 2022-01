Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

«Un fatto gravissimo». Perché quando si attacca e si danneggia uno spazio vitale per un intero quartiere, la rabbia è tanta. E non può che aumentare al pensiero che tutto sia avvenuto nel corso dei festeggiamenti per il nuovo anno. Come se per qualcuno il momento dell'esplosione dei botti e dei fuochi d'artificio diventi una specie di zona franca in cui tutto è consentito. La denuncia arriva dall'associazione Tieffeu che gestisce, assieme alla Borgo Bello e Circolo Tempo Buono, lo spazio comunale dell'Arena del Borgo Bello a corso Cavour, lungo via del Cortone tra il convento di San Domenico e il museo archeologico. «Uno spazio pubblico destinato prevalentemente agli eventi estivi, ma anche un ritrovo per bambini e famiglie del quartiere», sottolineano dall'associazione. Ebbene, nella notte di San Silvestro l'area e stata presa d'assalto da un gruppo di balordi che, lanciando botti e razzi, ha seriamente danneggiato l'Arena. La conta dei danni nelle prime ore del nuovo anno, oltre alla rabbia, ha provocato anche l'inevitabile decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine per provare a risalire ai vandali di San Silvestro. «Abbiamo presentato denuncia contro ignoti e sono in corso le indagini per individuare gli autori», confermano dal Tieffeu. Ma la denuncia presentata ha anche uno scopo ulteriore, volto ad allargare le misure di controllo e prevenzione a tutto il centro storico. «Auspichiamo che i controlli avvengano non soltanto in corso Vannucci ma anche in luoghi meno visibili, perché spesso sono luoghi presi di mira da persone incivili. All'Arena del Borgo Bello l'estate scorsa sono stati organizzati più di 30 eventi di spettacolo, inoltre è stata sede di un campus estivo che ha coinvolto 200 bambini. Quindi concludono dal Tieffeu - si tratta di un luogo fondamentale per la cultura e lo svago della città».

Ma il quartiere dimostra anche di saper reagire. Agli assalti dei balordi e anche a un periodo storico che sta mettendo in grandissima difficoltà l'organizzazione di eventi e momenti di socialità. Per questo motivo in corso Cavour hanno deciso di rilanciare e, oltre a sollecitare massima attenzione verso chi compie atti vandalici e criminali, è stato deciso di trovare il modo di rendere fruibile il presepe vivente nella massima sicurezza possibile in tema di contagi Covid. «Dopo le perplessità legate alla situazione sanitaria e all'alto numero di figuranti e visitatori previsti, abbiamo trovato il modo di organizzare le visite al nostro presepe vivente, considerata anche l'attesa che si era creata in città», fa sapere l'associazione Borgo Bello, confermando un impegno forte per portare avanti un progetto sul quale si è molto puntato in corso Cavour. E allora ecco orari e modi: giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dalle 16 (con partenze ogni 20 minuti: 16, 16.20, 16.40, 17, 17.20, 17.40, 18, 18.20, 18.40) «vi aspettiamo, quindi, in via Giulia per le visite al nostro presepe vivente». Le visite avverranno su prenotazione (al numero 349 3131005, anche con whatsapp) e con green pass, per un massimo di 10 persone a turno.

Egle Priolo