Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

Giovani avvocati, Alessandro Ciglioni confermato presidente del nuovo consiglio direttivo. Durante l'ultima assemblea ordinaria dell'Aiga di Perugia, infatti, alla presenza del presidente nazionale Antonio De Angelis e dei past president Ermes Farinazzo e Margherita Scalamogna, è stato eletto il nuovo Consiglio per il biennio 2021-2023. «Come vecchio e nuovo presidente di sezione ha comunicato Ciglioni -, è per me un onore presentarvi i miei compagni di viaggio per il nuovo biennio che, speriamo, sarà più generoso del precedente. Riconfermato, per acclamazione, l'ufficio di presidenza: Elisabetta Curioso Mammoli vicepresidente, Giovanna D'Agostini segretario e Camilla Coresi tesoriere. Il nuovo direttivo è composto da Simone Marchetti, Alessia Minniti, Diego Ruggeri, Luigi Costa, Francesca Pieri, Giacomo Gorietti, Cataldo Cataldi, Ilario Taddei e Maria Luisa Costantino. I nuovi membri supplenti sono Michela Botteghi, Eugenia Giglio e Stefania Traversini. Squadra fantastica, con la quale sono davvero orgoglioso di poter lavorare. Ringraziamo di cuore, per il lavoro svolto, i consiglieri Ilaria Moretti, Gionata Gatticchi, Giuseppe De Lio, Roberto Tittarelli, Francesco Nicasi, che continueranno ad essere parte di Aiga Perugia, oltre che dei nostri cuori».

E.Prio.