16 Maggio 2021

AMBIENTE

Comitato spontaneo antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano, unitamente al Wwf Perugia, intervengono nuovamente sulla vicenda Agriflor. In una nota le due realtà si rivolgono alle istituzioni, Comune e Regione, chiedendo «a quando una sana delocalizzazione dell'impianto in area compatibile con la peculiarità della produzione, magari in una prospettiva di grande sviluppo e conseguente creazione di nuovi posti di lavoro? L'era dei recovery fund potrebbe essere l'occasione opportuna per favorire tale delocalizzazione e, con essa, l'effettiva tutela di ambiente, salute e lavoro». Una proposta che le due realtà fanno dopo aver ripercorso le ultime tappe di una questione aperta oramai da tempo. La nota parte dal fatto che «il 13 aprile il Tar ha respinto l'ennesimo ricorso presentato da Agri Flor avverso il provvedimento, con cui il Comune di Perugia, in data 31 agosto 2017, ha rigettato l'istanza di sanatoria della stessa azienda, intesa alla regolarizzazione di vari interventi edilizi da essa realizzati in difetto di titolo abilitativo, intimando, al contempo, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Tale sentenza, ovviamente, nel confermare la legittimità dei provvedimenti demolitori emessi dal Comune, sottintende che resti valida l'intimazione alla demolizione degli abusi edilizi».

Quella dell'azienda di Villa Pitignano è una sorta di partita a scacchi come quella che riguarda la distilleria.