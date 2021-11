Venerdì 12 Novembre 2021, 05:03

Agri Flor ha presentato in Comune, nell'ambito della procedura di Paur (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di Via) un progetto per la realizzare un impianto «che dovrebbe consentire di effettuare le lavorazioni in ambiente chiuso e messo in depressione, in modo da evitare emissioni odorigene». Emerge dalla richiesta di accesso agli atti delle associazioni ambientaliste, in particolare nella risposta inviata all'avvocato Valeria Passeri dal dirigete dell'unità operativa Edilizia privata-Suape del Comune Francesca Vincenti, che spiega come vuol muoversi l'azienda di Villa Pitognano. Il progetto per l'adeguamento alle Bat riprende vigore dopo che, nei giorni scorsi, la conferenza dei servizi preliminare in Regione, ha detto no alla delocalizzazione dell'impianto, che lavora rifiuti verdi, nel comune di Fossato di Vico. Lo stop all'ipotesi di trasferimento che deve ancora essere formalizzato è arrivato dal servizio Energia della Regione Umbria. L'azienda aveva chiesto il trasferimento a Fossato riutilizzando un capannone dismesso in un lotto nella zona industriale. Ora la procedura di Paur per l'adeguamento a migliori tecnologie per fermare i cattivi odori dell'impianto può ripartite. C'è da ricordare che nei giorni scorsi il sindaco Andrea Romizi aveva firmato un'ordinanza per bloccare l'attività dell'azienda che a Villa Pitignano e dintorni crea disagi ai residenti.