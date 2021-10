Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

AMBIENTE

L'Agri Flor può lasciare Villa Pitignano. Giovedì 28 si apre la conferenza dei servizi per il trasferimento dell'impresa che lavora rifiuti verdi e che da anni è al centro di polemiche per i cattivi odori che vengono denunciati dai residenti non solo di Villa Pitignano ma anche di Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano. L'idea è quella di trasferire l'azienda a Fossato di Vico, nella zona industriale, nel perimetro di un opificio dismesso.

La richiesta di Agri Flor per il trasferimento dell'azienda e quindi per attivare la conferenza dei servizi, è stata protocollata in Regione l'11 ottobre e la richiesta è stata integrata tre giorni dopo. Alla conferenza dei servizi, oltre al Comune di Fossato di Vico, ci saranno, tra gli altri, il parco del Monte Cucco, la Asl1, l'Auri, i vigili del fuoco e diversi servizi regionali. La riunione di giovedì 28 apre il fronte «a l'indizione-scrive la Regione, Servizio sostenibilità ambientale- della Conferenza di Servizi Preliminare finalizzata a fornire al richiedente prima della presentazione del progetto definitivo, indicazioni sulle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati per il seguente intervento: Progetto di delocalizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da matrici organiche nel Comune di Fossato di Vico».

Una strambata di Agri Flor nei giorni in cui c'è stata la lettera della Asl 1, Dipartimento di prevenzione, che ha chiesto al sindaco Andrea Romizi, di bloccare l'attività dell'azienda che tratta i rifiuti verdi fino a che non vengano eliminato i cattivi odori che creano disagi e timori tra i residenti. Una lettera, si racconta, a cui il Comune ha risposto chiedendo ulteriori approfondimenti prima di mettere mano all'ordinanza.

A proposito di questo stasera, alle 21, i circoli Pd di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ponte Rio Montelaguardia, Colombella, Casa del Diavolo, Ramazzano e Ponte Valleceppi hanno organizzato un incontro con i residenti. Sarà presente una delegazione del gruppo consiliare.

Proprio perché viene aperta una procedura per il trasferimento dell'Agri Flor, il Comune di Perugia ha chiesto l'applicazione dell'articolo 11 della legge 241 per arrivare a un'intesa sulla dismissione dell'impianto dopo che la stessa ditta di Villa Pitignano, nella procedura di Paur (Procedimento autorizzativo regionale) per l'adeguamento alle Bat(cioè le migliori tecnologie per superare il problema dei cattivi odori), aveva chiesto una variante urbanistica. Variante necessaria perché l'adeguamento alle Bat passerebbe per un nuovo edificato in area agricola. È logico che la procedura per ottenere l'Autorizzazione integrata ambientale e richiesta di delocalizzazione in un altro comune, confliggono. Ecco perché arriva la mossa dell'amministrazione Romizi.

Luca Benedetti