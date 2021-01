IL DATO

Numeri non da poco. In valore assoluto e specie in un anno segnato non solo dal coronavirus, ma anche dalla crisi economica che assieme alla pandemia sta colpendo molto duro.

E allora ecco che, nell'arco del 2020, l'Agenzia delle dogane di Perugia ha liquidato quasi 30 milioni di euro di agevolazioni alle aziende umbre sotto forma di agevolazioni accise agli operatori.

Nel dettaglio: 3,619,306.97 euro di riaccrediti, 25,311,835.59 di agevolazioni agli autotrasportatori e 33,864.77 di agevolazioni taxi.

«Nonostante il lungo periodo di emergenza sanitaria, è stata intensa e costante l'attività di Agenzia Dogane e Monopoli Toscana, Sardegna e Umbria in favore dell'utenza e a sostegno delle imprese anche sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise - si legge in una nota ufficiale -. Nel 2020, infatti, gli uffici ADM presenti sul territorio delle 3 regioni hanno liquidato agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 130.539.753 euro. Sono state trattate tempestivamente quasi 20 mila richieste di rimborso e sono stati erogati 93.710.382 euro agli operatori del settore autotrasporti, 512.293 euro nel settore taxi e 36.317.076 euro quali rimborsi di accise versate in eccesso. Resta alta l'attenzione di ADM per il sostegno all'economia del Paese, in un'ottica di semplificazione dei rapporti con l'utenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA