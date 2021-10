Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Oltre 250 tonnellate di alimenti fuorilegge. Avariati, prossimi alla scadenza o senza certificazioni. Scovati e distrutti, sotto la vigilanza dei funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Perugia. Tra le molteplici attività cui è chiamata a far fronte l'agenzia c'è infatti anche quella del controllo e della distruzione di generi alimentari, presentati in dogana o giacenti in regime di deposito poiché privi delle necessarie certificazioni o rifiutati dagli importatori quali beni scaduti o prossimi alla scadenza.

«Dopo la distruzione per frantumazione delle derrate alimentari, si ricava un compost per biodigestori utile nella produzione di biogas e pertanto punto di riferimento di molte aziende agroalimentari italiane - fa sapere Adm in una nota -. Dall'inizio del 2021 i funzionari Adm, su richiesta degli spedizionieri e con provvedimento degli omologhi Uffici doganali presso cui giacevano le merci, hanno vigilato sulle procedure doganali di distruzione per frantumazione di oltre 255 tonnellate di beni alimentari: in dettaglio il bilancio di questi primi 8 mesi registra 195 tonnellate di nocciole sgusciate, 30 tonnellate di pasta e 30 tonnellate di ortaggi. I funzionari Adm di Perugia, assistono alla presa del materiale solitamente custodito in enormi big bag, alla sua distruzione mediante frantumazione con specifici macchinari o mezzi nonché al mescolamento con altri prodotti al fine di ricavare il compost; operazioni che non consentono quindi di poter recuperare in alcun modo l'alimento stesso, a tutela sia dei consumatori sia delle aziende che rispettano le vigenti normative in tema di produzione, trasformazione e gestione di generi alimentari».