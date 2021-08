Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

Sembra davvero non avere fine la spirale di violenza e tensione che caratterizza da alcuni giorni le carceri dell'Umbria. Ed è di nuovo il carcere di Capanne che fa alzare il livello di attenzione da parte del Sappe che ha diffuso la notizia di un detenuto, napoletano di 50 anni che venerdì sera prima si è ferito con una lametta e poi ha aggredito di agenti ella polizia penitenziaria.

« Prontamente, il personale di polizia penitenziaria di servizio- spiega fabrizio Bonino segretario nazionale per l'Umbria del Sappe- ha provveduto al primo soccorso scongiurando il peggio ma l'uomo, una volta fuori dalla cella, si è scagliato con violenza prima contro il preposto di polizia penitenziaria, che rimaneva contuso, e poi, mentre veniva accompagnato per le cure del caso, tentava di prendere a testate il muro. Ancora una volta, solamente grazie alla prontezza del personale si è evitato il peggio». «Questo nuovo drammatico evento critico - commenta Donato Capece segretario nazionale del Sappe- evidenzia come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di polizia a gestire queste situazioni di emergenza».