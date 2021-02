DAL PALAZZO

Il Comune proroga le misure a sostegno di attività commerciali, artigianali, delle associazioni che hanno in locazione immobili comunali e società sportive. Ieri l'ok della giunta su proposta dell'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dell'assessore allo Sport Clara Pastorelli «alla luce dei perduranti effetti dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19». Facendo seguito ai precedenti provvedimenti, l'amministrazione ha deciso di «riconoscere una riduzione di 4 mensilità del canone/contributo dovuto per il 2021 dai conduttori/concessionari/comodatari di immobili di proprietà comunale destinati ad attività commerciali ovvero associative, al fine di mantenere il corretto equilibrio del vincolo contrattuale e sostenere le attività imprenditoriali, le attività associative e di volontariato che animano il tessuto socio-economico della città». Inoltre prorogata «la dilazione di pagamento per la regolarizzazione di eventuali morosità maturate per canoni commerciali assentita con atto di giunta 80/2020 ponendo come termine il 30 aprile 2021. I concessionari dovranno corrispondere quanto non versato senza gli interessi dovuti sui pagamenti non corrisposti per garantire una liquidità che potrà aiutare le imprese a far fronte alla congiuntura economica». Sul fronte sport, c'è l'ok per procedere alla revisione della delibera del 17 giugno 2020 in materia di proroga delle convenzioni sulla gestione degli impianti sportivi, aggiornandola con le previsioni della legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del decreto rilancio.

