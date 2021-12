Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

Massima attenzione. Perché quella dei truffatori è un'attività no stop e in continua evoluzione, e adesso che quello degli acquisti su internet è un fenomeno generalizzato il rischio è notevolmente aumentato. Specie se non si è completamente al dentro dei meccanismi di acquisto e vendita on line.

è il caso di un settantenne di Castel del Piano che, invece di vedersi accreditati i soldi pattuiti per una vendita online, si è trovato alleggerito il conto corrente della stessa somma. Vittima del raggiro da parte di un ventenne di Modena, non nuovo purtroppo a truffe di questo genere ma che stavolta non è riuscito a portare del tutto a fondo. L'uomo, dopo essersi accorto che i soldi addirittura mancavano, si è recato alla stazione carabinieri di Castel del Piano per fare denuncia. Immediata è partita l'attività dei militari, che nel giro di un paio di mesi sono riusciti a risalire al 21enne quale presunto autore della truffa. Cosa è successo? Il giovane ha contattato il settantenne per acquistare una moto che lo stesso uomo aveva inserito su una piattaforma di vendita on-line, ma al momento del pagamento della somma pattuita, invece di indicare come sistema di pagamento una carta prepagata o un conto paypal, avrebbe invitato il venditore, al fine di ricevere immediatamente l'importo dovuto, a recarsi a uno sportello Postamat, spiegandogli al telefono la procedura da seguire. Dopo avergli fatto digitare un codice, secondo i carabinieri ha prelevato dal conto corrente del venditore la somma di 1.200 euro che avrebbe invece dovuto versare. Il giovane è stato denunciato per truffa.

E.Prio.