Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

RACCOLTA SOLIDALE

È stata presentata l'iniziativa «Un dono per tutti» voluta da Afas, Caritas di Perugia-Città e Comitato per la vita Daniele Chianelli. Lo scopo del progetto è quello di regalare, in occasione del Natale, un sorriso ai bambini meno fortunati, attraverso la donazione di giocattoli che possono essere acquistati in autonomia dalle famiglie all'interno delle 14 farmacie Afas o nella nuova Parafarmacia sanitaria ortopedica Afas Apogeo.

«Il nostro ruolo sociale - spiega Antonio D'Acunto, presidente di Afas - si concretizza anche con questa campagna, al via dopo la conclusione di un'altra importante campagna dedicata ai farmaci. I giochi che possono essere acquistati direttamente nelle nostre farmacie sono disponibili in diverse fasce di prezzo e avranno la finalità di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Pensiamo, infatti, che la considerazione del prossimo, passi non solo dalla cura della persona, ma anche dal regalare spensieratezza a chi più la merita: i bambini». Per partecipare all'iniziativa basterà recarsi in una delle 14 sedi Afas - comprese quindi anche le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve - o nella nuova Parafarmacia sanitaria e acquistare uno o più giocattoli da destinare alla raccolta solidale. La raccolta avrà la durata di due mesi circa e i giochi verranno in parte destinati ai quattro empori Caritas presenti sul territorio e in parte donati ai bambini del Comitato per la vita Daniele Chianelli durante una giornata di festa condivisa.