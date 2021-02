IL PROGETTO

PERUGIA Il particolare periodo che stiamo vivendo può risultare complesso anche per accedere a servizi sanitari e terapie specifiche come quelle fisioterapiche. Un aspetto che può tuttavia creare problemi e complicazioni nel medio-lungo periodo. Trascurare disturbi e patologie, infatti, può causare un peggioramento delle condizioni fisiche: attendere troppo prima di intervenire non solo può far degenerare il problema, ma può causare effetti negativi anche sulla qualità della vita. In presenza di problemi neurologici o collegati all'apparato muscolo-scheletrico, se si è alle prese con infiammazioni, la fisioterapia è fondamentale per la cura e il recupero di condizioni di salute migliori. Una soluzione conveniente, accessibile e garantita dal punto di vista della sicurezza e della qualità arriva dall'Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia. Grazie ad Afas, infatti, è possibile accedere a un servizio di fisioterapia domiciliare sicuro e di qualità a costo calmierato. Avviato già da alcuni mesi, tale attività ha già avuto ottimi riscontri da parte dei cittadini che hanno scelto di sfruttarla.

Il servizio può essere richiesto per avere consigli e consulenza specialistica rispetto a particolari problemi e patologie e per accedere a numerose prestazioni come, ad esempio, tecarterapia, laserterapia yag, ultrasuonoterapia, Tens, massoterapia, riabilitazione post-intervento. E per garantire la massima accessibilità, Afas garantisce tempi di fruizione rapidi e modalità di richiesta e attivazione semplici e snelle. Allo stesso tempo il costo delle prestazioni è calmierato, in linea con le politiche e l'identità dell'azienda, farmacia sociale ma sempre più anche farmacia dei servizi.

Oltre al servizio fisioterapico a domicilio, Afas propone anche il servizio infermieristico che prevede sia la presenza di infermieri in farmacia, per lo svolgimento di tutte quelle operazioni che possono essere effettuate in sede, sia la possibilità di richiedere prestazioni domiciliari. Altri servizi cui è possibile accedere, tramite le farmacie comunali, sono analisi su sangue capillare, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, prenotazioni e pagamenti Cup e servizi in telemedicina (elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio). Si tratta di servizi che, compreso quello fisioterapico domiciliare, sono strutturati in modo da poter rispondere con efficienza e flessibilità alle particolari esigenze del momento, nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente a una delle farmacie Afas mentre per prenotare servizi fisioterapici a domicilio è sufficiente chiamare il call center dedicato 0759697974.

