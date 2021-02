INFRASTRUTTURE

«Il rilancio dell'aeroporto rientra in un insieme di azioni per lo sviluppo economico della regione. Da solo può saturare la capacità turistica straniera, ma bisogna puntare a 500mila passeggeri». Donatella Tesei, presidente della Regione, parla del futuro dell'aeroporto San Francesco d'Assisi e rilancia il lavoro già svolto. «Abbiamo ricostruito una forte unità della compagine sociale, composta da banche, Comuni di Perugia e Assisi, Confindustria, unitamente a un nuovo piano industriale per chiudere partite aperte e aumentare gli investimenti, con un nuovo piano delle rotte per arrivare ai 500mila passeggeri annui, sia rotte nazionali come Brindisi, Olbia, Catania, Lamezia Terme, poi internazionali come Londra, Bruxelles, Rotterdam, Vienna, Barcellona e Bucarest. Un progetto in sinergia con l'alta velocità dei treni».

Sul futuro, rispondendo a una interrogazione dei consiglieri regionali Paola Fioroni e Michele Pastorelli (Lega), sottolinea che «ora occorre sanare le perdite del bilancio 2020 e dare gambe al nuovo piano industriale e delle rotte. Ripartiremo appena finita la pandemia. I soci dovranno contribuire a risanare con impegni pro quota, se non tutti lo facessero la Regione farà la sua parte, anche consentendo l'ingresso di un nuovo partner». Secondo Fioroni, quello dell'aeroporto è «un tema strategico» e il percorso indicato per il rilancio dimostra «che una visione adesso c'è, mentre prima era

mancata».

