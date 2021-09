Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Stato di agitazione all'aeroporto San Francesco di Assisi. A proclamarlo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl che attaccano in particolare su una «organizzazione del lavoro fortemente precaria».

In una nota le organizzazioni sindacali parlano di «gravi carenze in tutti i settori dell'aeroporto San Francesco di Assisi per fuoriuscita di personale in quiescenza». I pensionamenti, secondo quanto spiegato, starebbero «generando turni di lavoro fuori dai canoni contrattuali e legali con continuo ricorso allo straordinario in turno senza il necessario riposo minimo fra i turni di lavoro, con una mancata copertura degli sportelli del front-line con conseguenti ritardi in partenza per le compagnie aeree». Da questo quadro si starebbe sviluppando, spiegano in una nota i sindacati, una «organizzazione del lavoro fortemente precaria e carente nelle sue forme che penalizza sia il lavoro che i lavoratori e dopo continue ma inevase rassicurazioni da parte di Sase sulle coperture minime necessarie proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale di Sasa all'interno dell'aeroporto». Sono state così aperte formalmente «le procedure di raffreddamento», spiegano nella nota indirizzata, tra gli altri, anche alla Regione. Al San Francesco lo scorso luglio, riportano i dati nel sito Sase, sono transitati 22.215 passeggeri, con un aumento del 52,5 per cento rispetto a quelli di luglio dello scorso anno che erano stati 10.542.