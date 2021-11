Lunedì 22 Novembre 2021, 05:02

LA STORIA

UMBERTIDE Impossibile restare indifferenti davanti a quagli occhioni dolcissimi e tristi. Per questo nel giro di poche ore Lilith, la cagnetta che ha vegliato per due giorni il padrone morto, ha trovato una nuova famiglia. L'hanno adottata due coniugi, amici di vecchia data della sorella del defunto, ospitandola nella loro casa ai Confini, in comune di Montone, dove c'erano ad attenderla alcuni compagni di giochi e di vita a quattro zampe. Lei, mite per indole, saggia per i suoi sei anni o quasi, in brevissimo tempo ha saputo ambientarsi alla grande. «Lilith cara, non piangere», l'ha salutata dalla propria pagina social la nipote del 52enne scomparso. «Peppe se n'è andato ma tu hai trovato una splendida famiglia che ti ha accolto con tanto amore. Valter e Mirella, in un momento di tale drammaticità, ti hanno dato la possibilità di continuare a vivere serenamente. Grazie amici fedeli e di gran cuore».

Mercoledì mattina, una donna aveva scoperto il corpo senza vita del fratello, del quale era senza notizie da un paio di giorni. L'uomo era a letto, in pigiama e calzini ai piedi. Morto nel sonno. E Lilith gli era stata accanto fino a quando aveva sentito aprire il portone. A quel punto aveva come guidato chi stava arrivando verso la stanza del suo proprietario con il quale praticamente aveva vissuto in simbiosi. Subito dopo qualcuno aveva pensato a rifocillare la bestiola, a prendersene cura. Lei aveva mangiato qualcosa di malavoglia, nonostante le molte ore senza né acqua né cibo. Portata in strada e tenuta al guinzaglio, muso all'insù, aveva passato il tempo a fissare la finestra da cui si immaginano persone dentro la casa della tragedia. I carabinieri di Umbertide, che stavano effettuando i rilievi e svolgendo le indagini, gli addetti dell'agenzia che nel pomeriggio provvederà per i funerali.

Walter Rondoni