Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

L'INCARICO

Giancarlo Monsignori è stato eletto nuovo presidente dal consiglio regionale di Adiconsum Umbria, l'associazione promossa dalla Cisl a tutela dei consumatori della nostra regione. Monsignori subentra a Francesco Ferroni chiamato a ricoprire il ruolo di coordinatore dei pensionati Cisl di Perugia. Ferroni, nella sua relazione introduttiva ha sottolineato come in tutte le vertenze e anche i successi ottenuti dall'associazione Monsignori ha sempre avuto un ruolo primario se non determinante. Alla assemblea era presente il segretario regionale della Cisl Angelo Manzotti unitamente alla segretaria Simona Garofano il Presidente Nazionale di Adiconsum Carlo De Masi e numerosi rappresentanti delle categorie della Cisl. Il neo presidente Monsignori ha ribadito l'intenzione di proseguire nelle linee fin qui espresse da Adiconsum sottolineando alcuni temi molto forti come la difficoltà di dialogo con diverse aziende di servizio, nuove organizzazioni dei servizi stessi che rendono sempre più complicato anche solo capire le problematiche. C'è poi la grande difficoltà di dialogo con alcune aziende di servizio locale in particolare Gesenu, Monsignori ha ribadito che Adiconsum seguiterà ad impegnarsi affinché siano mantenuti aperti i livelli di confronto. Con Monsignori, in segreteria, il riconfermato Maurizio Vulpiani e dal neo eletto Giancarlo Bacchiorri.