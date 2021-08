Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Dentro l'emergenza per il fango e l'acqua c'è tutto. Non solo gli alberi da rimuovere, i muretti da controllare, le strade da passare al setaccio, la Villa PitignanoPonte Pattoli che resta ancora chiusa e forse riaprirà oggi pomeriggio.

Dentro all'emergenza c'è anche la paura che qualcuno si approfitti, che possa usare il fango per raggirare la gente. Così, ieri mattina, sul gruppo Facebook di Villa Pitignano, l'assessore ala Sicurezza e Protezione Civile, Luca Merli, ha lanciato l'allarme sciacalli. Ecco l'avviso che innesca la paura e anche qualche polemica: «Abbiamo notizie che alcune persone girano per le abitazioni di Villa Pitignano spacciandosi per Volontari di Protezione Civile chiedendo soldi. I volontari di protezione civile si contraddistinguono con divise e non chiedono soldi, pertanto segnalate alle forze dell'ordine eventuali episodi di questo genere».

Merli conferma qualche ora più tardi al telefono che qualche segnalazione su mosse strane è arrivata. E allora meglio alzare la guardia, non si sa mai. Ma la piazza social indica un'altra strada, come fa la titolare del negozio di fiori e di articoli da regolo di Villa Pitignano che ha subito danni dalla bomba d'acqua di lunedì pomeriggio: «Come al solito ogni cosa viene travisata, nessun ragazzo ha girato per chiedere soldi!!!!. Ci hanno aiutato per 2 giorni di fila a togliere il fango, un gruppo di ragazzini (14/15 anni) e noi commercianti per ringraziarli gli abbiamo dato 10 euro e gli abbiamo offerto il pranzo (pizza e bibite) ci sembra anche poco sinceramente visto che qua a noi nessuno è venuto a darci una mano». Polemica, ma l'allerta resta.

Resta l'allerta e sale il numero delle persone che ha segnalato danni al Comune. Adesso sono duecentocinquanta. Ma da palazzo dei Priori spiegano che il numero è destinato a salire. In tanti infatti telefonato per informarsi e per segnalare situazioni di difficoltà. Numeri che avranno la sponda dello stato d'emergenza che il sindaco Andrea Romizi, firmerà stamattina. E così si aprirà la partita dei soldi. Anche se fare un bilancio dei danni è prematuro.

Anche se per alcuni comparti è già possibile stimare la biotta. Per esempio le quattro scuole danneggiate. Il Comune ha stimato danni per 150mila euro. «Ma non ci saranno problemi per la riapertura, il 13 settembre tutti saranno regolarmente in classe», spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri che ha la delega all'edilizia scolastica. Danni alle elementare di Colombella, all'elementare di Villa Pitignano e quella di Ponte Felcino e la nuova del centro dell'infanzia di Villa Pitignano che deve essere inaugurata.

La situazione più difficile è quella dell'elementare di Ponte Felcino. «L'acqua e il fango-spiega Tuteri- sono entrati nei seminterrati e hanno fatto danni rilevanti. Per fortuna abbiamo salvato i banchi del progetto scuola senza zaino. Le classi che erano lì verranno attrezzate all'ultimo piano dove c'erano spazi utilizzati per attività didattica, ma non per le aule. Qualche cosa siamo riusciti a recuperare anche sul fronte dei libri e del materiale didattico. Prima di fare i lavori sarà necessario che gli ambienti si asciughino. Il pavimento è tutto saltato».

Danni anche al Bosco Didattico. «Ci vorranno tra i 30 e i 50mila euro- dice Claudio Bazzarri-già avevamo avuto problemi del giugno del 2016 con l''altra alluvione. Ma stavolta è stato molto peggio».

Ancora una notte fuori casa per le 9 famiglie evacuate.

Luca Benedetti