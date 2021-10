Domenica 3 Ottobre 2021, 05:03

IL CASO

Meno di cento giorni al Natale e, in centro, da tempo c'è già a chi pensa al clima della festa. Le luminarie, gli eventi, l'albero, le decorazioni dei negozi. Una organizzazione che da tempo è oramai in mano ai commercianti dell'acropoli, sempre con la supervisione di palazzo dei Priori. Fino ad ora il lavoro delle associazioni che radunano i negozianti hanno cercato di coinvolgere tutti e ricreare una immagine coordinata del centro storico sotto le feste natalizie. Ma già ci sarebbe chi, di sua iniziativa, avrebbe avanzato alcune proposte per gli addobbi delle attività commerciali.

IL GIALLO

Partito oramai da qualche settimana il countdown e iniziati in Comune anche i tavoli con gli attori principali, qualcuno si starebbe già muovendo per le luminarie dei negozi della città vecchia. Infatti, negli ultimi giorni, alcune attività commerciali le cui vetrine si affacciano su corso Vannucci sarebbero state contattate da qualche privato sulla possibilità di aderire, o meno, alle luminarie del Natale 2021 e che vengono solitamente messe fuori dai negozi da dicembre a gennaio. Attività questa che, negli ultimi anni, è stata promossa e organizzata dal Consorzio del centro storico e che, in via del tutto eccezionale, l'anno scorso ha visto coinvolti anche alcuni palazzi istituzionali, come quello della Regione e della Provincia di Perugia in piazza Italia. Un primo contatto per testare il terreno sulla disponibilità o meno a contribuire a vestire a festa il centro, niente di più, ma la questione ha destato molta curiosità. Anche da parte di chi non sempre aderisce alle iniziative collettive e condivise tra negozianti.

LE LUMINARIE

Sull' iniziativa degli addobbi è calato subito una sorta di mistero poiché le parti che tradizionalmente sono la mano operativa degli addobbi, ovvero il Consorzio Perugia Centro a cui quest'anno si aggiungono anche le altre associazioni del centro, non ne saprebbero nulla. Un fatto che comunque testimonierebbe il fermento che c'è nel centro storico in questo momento dove in molti si starebbero spendendo per renderlo un luogo più fruibile e attrattivo.

TAVOLO APERTO

La questione del Natale nel centro storico, già sul tavolo del Comune, è di fatto un capitolo ancora tutto aperto e in fase di progettazione e non si limita solo alla parte degli addobbi, ma anche a tutti quegli eventi che servono per animare l'acropoli. L'obiettivo è sempre quello: riportare i perugini in centro e accogliere i turisti rendendo Perugia la città del Natale. Rendere l'acropoli un grande spazio dove fare shopping, trascorrere del tempo con la famiglia. Le questioni da risolvere al momento sono diverse, tutte legate a doppio filo con la questione Covid. Come a dire la sicurezza prima di tutto, in un momento in cui le incognite sono ancora molte.

Cristiana Mapelli