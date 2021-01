© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PALAZZOApprovata all'unanimità dal consiglio comunale la reintroduzione della Perugia Città Museo Card. L'atto è il frutto della sintesi di due ordini del giorno precedenti, rispettivamente presentati dal gruppo M5s e dai gruppi Pd, Ipp e Giubilei. L'atto impegna l'amministrazione a mettere in campo le azioni possibili la fruizione e valorizzazione dei beni culturali, per definire l'operatività della card museale, ai suoi cittadini. «Con l'estinzione del Consorzio Perugia Città Museo - spiega la consigliera Tizi del M5s- viene meno anche la promozione, diffusione e vendita della card Perugia Città Museo, che comprende un'ampia varietà di musei, complessi monumentali e siti archeologici, offrendo agevolazioni economiche e servizi utili. Perugia fu tra le prime città a sperimentare il biglietto unico, che sempre più persone hanno mostrato di apprezzare. Per questo -proseguono- l'estinzione del Consorzio e della Perugia Città Museo Card costituisce un fatto grave e con preoccupanti ripercussioni, che aveva contribuito a rendere più disinvolto il rapporto con i musei cittadini, rispetto ai quali soprattutto i residenti iniziavano a dimostrare familiarità e a muoversi con naturalezza, partecipando anche alle iniziative via via messe in campo». È importante, secondo i consiglieri, anche per lo stesso Comune di Perugia, proprietario di strutture museali quali la Cappella di San Severo, San Bevignate e Palazzo della Penna, promuovere, diffondere e vendere la card che consente a tali strutture di essere inserite in un sistema museale integrato. I proponenti hanno anche ricordato che in più occasioni l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano ha confermato azione al fine di realizzare una rete urbana dei musei e dei luoghi della cultura, più ampia di quella attuale. Approvato anche il regolamento provvisorio per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Atto che cancella il canone di concessione per le edicole. E' stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno della consigliera del M5S Maria Cristina Morbello sul sostegno alle imprese da parte del Comune. Passata anche la modifica delle sedi dei seggi elettorali, come richiesto dai gruppi Pd, Ipp e Giubilei. Approvato anche l'ordine del giorno della capogruppo del M5S, Francesca Tizi per la costituzione di un tavolo tecnico in Regione per individuare sulle modalità di accesso nei reparti dei familiari delle persone ricoverate per Covid in condizioni critiche.Cri. Map.