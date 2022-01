Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

L'ULTIMO SALUTO

Un amico di tutti. E in tanti hanno voluto dare ieri l'ultimo saluto a Gianni Versiglioni, scomparso a 62 anni per colpa di un malore improvviso sabato pomeriggio nella sua abitazione di Montemelino. Proprio nella chiesa del paese nel comune di Corciano, ieri si sono svolte le esequie.

La morte di Versiglioni è stata un duro colpo per tantissime persone, che hanno imparato ad apprezzarlo nei tanti eventi e manifestazioni pubbliche che lo hanno visto protagonista. «Il filosofo del vivere - racconta Fausto Bianchi, suo amico, in un commovente post su Facebook -. un amico di molti di noi che viviamo a Corciano, Ellera, San Mariano, Girasole»: Da ricordare come Versiglioni sia stato tra gli ideatori della fondazione dedicata a Sergio Piazzoli dopo la morte avvenuta nel giugno 2014.

Questo il ricordo dell'associazione L'unanuova di Ellera: «Ciao Gianni. L'amico, il fratellone, come amava etichettare i suoi amici. Il vero appassionato dello stare insieme. Per tutti Gianni, con la sua mole è stato punto di riferimento. Negli anni ottanta, da radio Astra a radio Monte Malbe, negli anni novanta fondatore Coop London, che gestiva la prima palestra comunale e campi da tennis di Ellera. Per poi continuare come supporter di L'unanuova e di altre associazioni che si pongono a servizio dei cittadini. Pronto a far ascoltare la musica che amava e che ha fatto amare a tanti. Insomma, ci mancherai caro Gianni, ci mancherai tanto».