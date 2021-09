Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

MAGIONE

«L'artista Umberto Raponi lascia un vuoto enorme nella comunità magionese». Il sindaco Giacomo Chiodini annuncia così la morte di uno degli artisti più amati e poliedrici della regione che ha lasciato numerose opere, con uno stretto legame con la vita culturale magionese, tanto che il Comune decise, nel 2017, di conferire a Raponi e a sua moglie, Luciana Bartella, anch'essa artista, la cittadinanza onoraria.

Nato a Foligno nel 1934, Raponi e la moglie avevano scelto proprio il comune di Magione, in particolare la frazione di San Feliciano, come luogo di elezione. La loro casa era studio e abitazione oltre che spazio di accoglienza per chiunque desiderasse conoscere le loro opere: tra queste le numerose iniziative organizzate nei diversi spazi culturali di Magione, l'edizione 2009 di Poesia nei cortili: la libertà della parola; la mostra antologica Contaminazioni Ludens del 2014 alla Torre dei Lombardi, la personale di Opere grafiche al Museo della Pesca, la mostra internazionale di Mail art nell'ambito della quarta edizione del Festival delle Corrispondenze, passando per i numerosi reading di poesie, aforismi, epigrammi, nonsense. Un artista a tutto tondo che definiva se stesso «grafico, incisore, visual Designer, Umorista, grafico, ceramista, bricoleur, poeta, giornalista a suo modo, editore di sé stesso, osservatore di nuvole e abitatore di campagna». Insomma, dice Chiodini, «è stato un artista poliedrico, grafico e creativo tra i più influenti della sua generazione».

S. Can.