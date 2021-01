L'ULTIMO SALUTO

Un mercoledì triste, di quelli che non vorresti mai vivere. Una giornata di lutto, perché quando se ne va uno della tua famiglia non può che essere così. La famiglia in questione è quella dei vigili del fuoco di Perugia, raggiunti ieri al comando provinciale dalla notizia della morte di Luciano Diarena. Il fondatore, l'uomo che con le sue verticali a decine di metri d'altezza ha tenuto migliaia di perugini con il naso in su durante feste e manifestazioni. L'uomo che questa arte, oltre a quella di fare il pompiere e portare il soccorso a chiunque chiede aiuto, l'ha tramandata a figlio e nipote.

Diarena è morto nella notte tra martedì e mercoledì «in vista del suo 91esimo traguardo» dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

«Entrato a far parte della famiglia dei vigili del fuoco dapprima come ausiliario nel 1951 passato permanente nel 1954 fino al raggiungimento della meritata pensione nel 1985 tra di noi era famoso perchè, durante le manifestazioni, effettuava la verticale sulla autoscala completamente sviluppata, cosa che è stata tramandata dal figlio Stefano e a seguire dal nipote Roberto . Da tutti conosciuto come il Fondatore da quando nel lontano 1986 insieme ad altri colleghi del Comando di Perugia appassionati motociclisti, organizzò il primo moto incontro dei vigili del fuoco, grazie a questo input sorse il Motoclub Nazionale dei Vigili del Fuoco. Da allora è sempre stato uno stimolo per tutti nel realizzare eventi motociclistici che hanno consentito a tanti colleghi di tutta Italia d'incontrarsi creando una solida rete di amicizie, uniti dalla passione della moto. Siamo tutti grati a Luciano per ciò che ci ha lasciato. Le nostre più sincere condoglianze ai familiari».

