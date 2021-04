20 Aprile 2021

IL RICORDO

Leonardo lavorava sempre. Entrava in redazione che non erano le 9 e non si sapeva mai a che ora usciva. Erano sempre i colleghi a invitarlo a tornare a casa, a ricordargli di pranzare o di mettersi il cappotto prima di uscire d'inverno. Lui era sempre troppo preso dalle notizie che inseguiva. Una volta che le aveva prese poi, non le mollava un istante: non c'era pace per chi doveva rispondere alle sue domande. Amava la precisione, i dettagli. E poi si scatenava al montaggio. Con pile di cassette entrava in saletta, facendo impazzire i colleghi della produzione. Ma lui, Leo, era così. Un meticoloso disordinato che alla fine in un minuto di servizio riusciva a sintetizzare il frutto del suo lavoro matto e disperatissimo.

È stato uno dei pionieri della Tgr e testimone dei grandi eventi che hanno fatto la storia della regione. La sua agenda telefonica era ricchissima: tutti a chiedergli un numero perché lui sicuramente con quella persona già ci aveva parlato. Lo ricordiamo così: curvo sul pc inondato dalla cenere delle sigarette clandestine accese una dietro l'altra, in mezzo a fogli stropicciati. Era la curiosità la molla che lo ha spinto a lavorare tanto, anche sopra le sue forze. Senza lamentarsi mai, senza risparmiarsi perché la redazione era la sua casa. E il suo sorriso sornione, le sue freddure erano per tutti l'appuntamento di ogni giorno. E voce che tutti ricordano poi, più di tutto. Il suo marchio di fabbrica. Con Leonardo se ne va un giornalista attento, ma soprattutto rispettoso. Della verità e degli altri.

Alvaro Fiorucci