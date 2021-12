Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

IL DRAMMA

ASSISI Non ce l'ha fatta Giulia Baldelli. La ventottenne di Torgiano molto conosciuta ad Assisi in quanto partaiola de Sotto nel 2018 aveva scoperto di essere affetta da sarcoma di Ewing extraosseo. Per combattere la malattia la famiglia aveva lanciato una raccolta fondi che in soli quattro giorni ha superato i 200mila euro posti come obiettivo. Purtroppo però la malattia ha avuto il sopravvento. «Per la tua voce cristallina sempre presente tra le nostre fila con queste parole la ricordano i suoi amici di Parte de Sotto -, il tuo sorriso generoso, la tua parola fedele. Per la tua anima mite e battagliera, che non ha ceduto in questi anni il passo al buio, ma ha vinto la paura con la gioia di vivere. La tua Parte non potrà dimenticarti mai. Ciao, Giulia». «Sembra tutto surreale e non riesco a salutarti aggiunge Tiziano Ragni, per un breve periodo nel 2019 priore de Sotto -. L'eco del tuo amore, del tuo coraggio, del tuo ottimismo vivrà in eterno. Sei stata una grazia per chi ha avuto il piacere di conoscerti, ma soprattutto sei stata, nonostante la tua giovane età, maestra di vita. Ci hai insegnato che la vita va amata ogni giorno, anche quando ti volta le spalle, ci hai insegnato il valore di un sorriso anche nei momenti più bui, ci hai insegnato a sconfiggere non tanto il male, ma la paura della malattia, ci hai insegnato che l'amore è la cosa più importante della vita. Personalmente e credo non sarò il solo, farò tesoro di tutto ciò. Con l'animo triste e un senso di amarezza incolmabile, ti saluto carissima Giulia, sarai sempre nei nostri cuori».

Massimiliano Camilletti