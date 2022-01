Sabato 8 Gennaio 2022, 05:02

ACROPOLI

Sporche semplicemente per il tempo che passa (capita anche che arrivi la mano dei vandali) ma pure coperte e poco visibili per le erbacce infestanti che crescono dappertutto. A prescindere dalla causa, il Comune in centro interviene sul fronte del decoro e mette mano a una trentina di targhe stradali, quelle classiche in marmo, e lapidi commemorative che «risultano sporche e con scritte parzialmente o totalmente illeggibili». L'intervento di pulizia è stato stabilito nei giorni scorsi con una determinazione dirigenziale, la numero 3161 dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture. Un giro di vite che, di fatto, va incontro anche ad alcune segnalazioni emerse negli ultimi mesi. Non sono mancati infatti cittadini che hanno parlato di indicazioni stradali difficilmente leggibili. Un problema doppio quando si parla di spostamenti e turismo, perché oltre alle indicazioni poco chiare c'è anche una questione di mancato decoro della città.

Fra le pietre da sistemare, ad esempio, quella di via Baglioni oppure quella affissa ad uno degli ingressi della Rocca Paolina. Quello lungo viale Indipendenza, fronte piazza del Circo, che indica Via Bagliona Rocca Paolina. Il testo si legge solo perché inciso, e le erbacce cominciano a coprire la targa. È solo uno dei casi di segnaletica su cui c'è da mettere mano per restituire funzionalità e decoro all'acropoli cittadina. A rilevare il problema, lo stesso Comune: «Diverse targhe di travertino indicanti le vie del centro storico della città si legge nell'atto - così come alcune lapidi commemorative, risultano sporche e con scritte parzialmente o totalmente illeggibili». Riguardo le lapidi, alcune erano già stata oggetto di una pulizia abbastanza recentemente (come quella a Leopoldo Pellas in via Baglioni, a fine 2018). Altre sono invece di difficile lettura, come quella dedicata a Fulvio Riccieri in via Deliziosa, affissa particolarmente in alto e con le incisioni oramai scolorite.

Nell'atto il Comune spiega che «il travertino è alterato dal tipico degrado che aggredisce le opere lapidee esposte all'aperto, con predominante alterazione di tipo biologico dovuta all'attacco di colonie di alghe, muschi e licheni. Sulla coltre lapidea è inoltre presente una patina grigia/nera dovuta al deposito di smog e di altre sostanze inquinanti di produzione antropica». Scatta così l'intervento, con una spesa di quasi 10mila euro. «Si manifesta la necessità di dover provvedere alla ripulitura di 32 targhe e 4 lapidi in travertino previo lavaggio, ripasso delle scritte a pennellino con pittura ai silicati e stesa finale di protettivo trasparente».

Riccardo Gasperini