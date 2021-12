Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

L'IMPEGNO

Cinque consigli per gli acquisti, strumenti concreti per l'uso sicuro di internet e delle app per le compravendite online: è il frutto della rinnovata collaborazione tra polizia postale e Subito, necessaria con il cambio delle abitudini che portano ormai il 44 per cento degli italiani a fare acquisti sul web.

Una novità che però accende l'attenzione dei truffatori, con i rischi sempre più alti per gli utenti: da qui l'impegno di Polposta e Subito, piattaforma leader per vendere e comprare in modo sostenibili, per stilare poche e semplici regole da seguire e che coprono tutto il processo di acquisto, dal momento della ricerca e scelta dell'articolo che si intende acquistare, al contatto con il venditore e fino alla ricezione dell'oggetto desiderato.

Prima regola, informarsi. Come? Basandosi sulle tre caratteristiche fondamentali di un annuncio: prezzo (da confrontare con altri annunci), foto e descrizione (orientandosi su offerte ben strutturate e scritte correttamente).

Poi, contattare l'inserzionista con la chat ufficiale, che garantisce sempre una maggiore sicurezza e protezione.

Terza regola, proteggere dati personali e sensibili, valutando sempre quali dati fornire pensando se siano davvero necessari per ciò che si sta facendo. Quarta, scegliere sempre sistemi di pagamento e spedizione ufficiali, così che ogni fase della compravendita sia interamente gestita e garantita dalla piattaforma.

Quinta, dare la propria opinione, prediligendo gli affari con utenti valutati positivamente e collaborando poi a rendere la piattaforma di compravendita preferita più sicura e connessa.

E.Prio.