SAN GIUSTINO Assolto dall'accusa di aver molestato una bambina. Per la delicatissima vicenda era finito a processo un anziano nato a San Giustino, residente in Valtiberina toscana. Era l'8 dicembre 2018, festa dell'Immacolata. Nella chiesa della Propositura di Anghiari, il pensionato, 82enne, avrebbe avvicinato la piccina, 8 anni all'epoca, durante la messa. L'uomo, in base alla ricostruzione della Procura, avrebbe sfruttato l'occasione per baciarla sul viso e palpeggiarla in un angolo defilato della navata, piena di fedeli. La piccina, colta di sorpresa, si sarebbe sottratta a quelle supposte attenzioni. Di qui l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati per atti sessuali aggravati dalla giovanissima età della presunta vittima.

Prima di essere ascoltata per cristallizzare gli elementi di prova, la bimba fu sottoposta ad un'attenta valutazione psicologica per stabilire se fosse in grado di riferire sulla vicenda senza subire conseguenze nella personalità ancora in formazione. Acquisite anche le dichiarazioni del parroco, don Marco Salvi, oggi vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, che però quel giorno non aveva celebrato il rito religioso. Gli avvocati della difesa, Leonardo Gabrielli e Marco Nicastro, avevano fatto richiesta, non accolta, di perizia legata a questioni relative all'età avanzata del loro assistito. Nell'arringa, poi, avevano invocato l'assoluzione ipotizzando un fraintendimento nella ricostruzione dell'episodio, da loro considerata priva di elementi oggettivi. Il pubblico ministero, invece, aveva sollecitato la condanna a sette anni. L'accusa è caduta, ieri, al termine di un procedimento svolto con rito ordinario. Il giudice del tribunale di Arezzo ha prosciolto l'ultra ottantenne «per non aver commesso il fatto».

