16 Maggio 2021

IL CASO

«Prendetelo. Lui è una brava persona, merita giustizia». «Qui gli vogliamo tutti bene». «Sto pregando per lui». Una città intera si è stretta intorno all'amministratore di condominio accoltellato venerdì pomeriggio davanti al bar tra via della Pescara e via XX Settembre. Dai social alle telefonate fino ai messaggi agli amici stretti per non disturbare la famiglia, in centinaia hanno chiesto informazioni ieri sullo stato di salute del quarantenne colpito al cuore, all'addome e a un braccio.

La fortuna, la tigna e certamente la bravura dei medici di Cardiochirurgia gli hanno consentito di resistere a tre colpi e a una violenza folle. Quella di un magrebino che dopo una discussione ha tirato fuori un coltello e non ci pensato due volte prima di colpirlo. Una violenza a cui dare un nome e un cognome. Una follia a cui dare un volto. Per questo da due giorni i carabinieri sono al lavoro, coordinati dal sostituto procuratore Manuela Comodi, alla ricerca del giovane, pare appena diciottenne, e dell'amico che era accanto a lui. Intanto ieri i militari hanno ascoltato il racconto di quei drammatici momenti dalle parole della fidanzata del quarantenne. Provata e certamente ancora sotto choc, potrebbe aver fornito appigli utili alle indagini, nonostante le lacrime e i problemi legati alla lingua, visto che parla poco l'italiano.

L'ipotesi che una battuta inopportuna possa aver acceso la giusta reazione dell'amministratore e da lì la violenza del tunisino è al vaglio degli inquirenti, ma soprattutto al di là dei futili motivi per capire se lo straniero fosse o meno tra le conoscenze del quarantenne che vive e lavora in quel quartiere da oltre vent'anni. Interrogativi che si scioglieranno nel momento in cui l'amministratore sarà in grado di parlare con gli inquirenti, considerato il piccolo miracolo che si è compiuto in sala operatoria.

Dopo l'intervento d'urgenza per riparare il ventricolo lesionato dalla coltellata che avrebbe potuto essere mortale, infatti, l'uomo è stato trasferito venerdì sera in terapia intensiva e solo ieri in tarda mattinata è stato fatto risvegliare. Rimane in prognosi riservata, le sue condizioni sono stabili, ma certamente la reazione del suo corpo è stata positiva. Una buona notizia per la famiglia, ma anche per i tanti che in città si sono preoccupati per lui. Come l'associazione Il profumo dei tigli, impegnata nel rilancio di via XX Settembre di cui è membro, che si augura «torni al più presto al lavoro fra noi». «Poteva esserci chiunque di noi su quel marciapiede dicono alcuni residenti -, era pomeriggio, è maggio, c'erano i ragazzini. E non è possibile aver paura che chiunque, per i motivi più stupidi, possa tirar fuori un coltello e farci male. Così rischiamo tutti».

Egle Priolo