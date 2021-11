Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

ACCOGLIENZA

GUBBIO Un'operazione imprenditoriale che ha messo in relazione vari soggetti e professionisti tra progettazione, ricettività e ristorazione, promozione turistica e marketing territoriale per rilanciare il complesso del seminario diocesano in via Perugia con annesso l'hotel Beniamino Ubaldi. La Diocesi lancia l'operazione Hub Hotel, collegamento in rete dell'accoglienza. Dopo la progettazione, a breve partiranno i lavori di edilizia e impianti: l'obiettivo è realizzare un primo stralcio di opere per riaprire l'albergo con un lotto di camere disponibili entro l'estate 2022, per un investimento iniziale di oltre un milione di euro. Seguirà una seconda fase per dare corpo all'identità sportiva dell'albergo, che si troverà lungo la pista ciclabile in corso di realizzazione e potrà potenziare il collegamento con i vicini impianti esistenti, ampliando l'offerta con un grande parco sportivo aperto a tutti. «Si tratta - spiega il vescovo Luciano Paolucci Bedini - di un progetto di accoglienza ampio, inclusivo, attento alla sostenibilità e dedicato alla promozione del territorio. Il consiglio di amministrazione dell'Ente Seminario da tempo ha avviato una serie di passi per rendere esecutivo questa progettualità. L'hotel aveva bisogno di una profonda ristrutturazione che andava coniugata nel migliore dei modi con la vocazione all'ospitalità che è il punto di incontro tra l'idea che sta dietro a una struttura turistica e l'esperienza pastorale della Chiesa diocesana». Il piano imprenditoriale del complesso di via Perugina è ritenuto lo snodo centrale di una rete più ampia fatta di foresterie e case parrocchiali per pellegrini, ritiri, gruppi vacanze che si articoleranno in un progetto di accoglienza diffusa. «Siamo partiti dall'idea di mettere le persone al centro - dice Lorenzo Rughi, ex assessore comunale che in Curia si occupa di amministrazione - e le relazioni si sono orientate a progettare un'identità accogliente verso abitanti e turisti». Previsto il reclutamento di personale con le candidature proponibili inviando email con il curriculum ad amministrazione@diocesigubbio.net. Lo chef Enrico Braganti si occuperà della progettazione del comparto ristorazione, con la selezione del personale di cucina, l'organizzazione del lavoro e la predisposizione dei menù con i prodotti locali. Gli spazi sono stati presentati da Gianluigi Caldarelli, dello studio Menichetti+Caldarelli Architetti, che si è aggiudicato il concorso di idee lanciato nei mesi scorsi dalla Curia eugubina e al quale hanno risposto cinque studi professionali. Coinvolto anche Federico Minelli, consulente di marketing e comunicazione, con la collaborazione di Federico Venerucci.

Massimo Boccucci