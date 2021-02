© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTA FORMAZIONEUn nuovo record di iscritti all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci: gli studenti sono quasi 630, il 17% in più rispetto al 2019/2020 e il +13% del 2018/2019. Un incremento ancora più positivo per le matricole (238), che negli ultimi tre anni mostrano un andamento sempre al rialzo: + 38% del 2019/2020, +47% del 2018/2019, +38% del 2017/2018. E con un numero che tende maggiormente ad includere gli studenti di provenienza italiana, quindi sempre più riferimento per la formazione artistica di giovani non solo stranieri. Tra i corsi più gettonati, in particolare per il Dipartimento di Progettazione e arti applicate dell'accademia: scenografia (triennio +106%, biennio +225%), brand design territoriale (+200%), fashion design (+113%).CORSI COVID FREELezioni che, a causa della pandemia che ha messo in pausa il mondo della formazione, vengono ora svolte dai docenti da remoto. Tuttavia l'Accademia ha da tempo riorganizzato le presenze nelle aule e nei laboratori attraverso entrate contingentate e regolamentate, mediante l'individuazione delle postazioni fisse destinate agli studenti e ai docenti, con opportune rotazioni. Le aule, inoltre, sono state dotate di monitor per garantire collegamenti utili a seguire la didattica sia in presenza che da remoto. L'aggiornamento tecnologico consente di portare avanti il percorso formativo con più comfort, ma soprattutto in piena sicurezza anti Covid-19.«Questo lusinghiero risultato per l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci spiega il direttore, il professor Emidio De Albentiis -, si deve ad almeno quattro fattori concomitanti: avere assicurato senza soluzione di continuità lo svolgimento di lezioni, esami e tesi, utilizzando in modo duttile la dad che si è rivelata portatrice di interessanti fattori di crescita culturale; un'azione di orientamento mirata per ottenere un rilancio, con il progetto di promozione online #Abaonlife, il parziale rinnovamento del corpo docenti con nuove graduatorie per titoli e nuovi concorsi per titoli ed esami; l'attuazione, ormai a regime, di nuovi e ancora più attuali piani di studio». Un trend positivo conquistato attraverso scelte lungimiranti (spazi ampliati) e investimenti (rinnovo laboratori, connessioni internet) intrapresi negli ultimi, fortemente sempre condivisi e sostenuti dal presidente della Fondazione dell'Accademia, Mario Rampini, insieme a tutto il cda. Ma soprattutto attraverso una offerta formativa capace di coniugare arte, creatività e tecnologie, e mirata ad aprire opportunità nel mondo del lavoro, a partire dalla possibilità di creare collegamenti, attraverso stage, con le eccellenze aziendali umbre, fiore all'occhiello del Made in Italy.Cristiana Mapelli© RIPRODUZIONE RISERVATA