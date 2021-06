VITA DI CLUB

«È di nuovo primavera». Questo lo slogan con cui Massimo Moscatelli, delegato di Perugia dell'Accademia Italiana della Cucina, ha dato appuntamento dopo un lungo periodo di inattività conviviale, ma non sociale, causa pandemia durato nove mesi, ai soci accademici per ricominciare a celebrare i riti dei piatti della rinomata arte culinaria nazionale. Complice il trentaduenne chef Luca Meoni, che crea i suoi manicaretti al ristorante il Caldaro alla Bruna, tra il verde assicurato da secolari querce, e grazie alla illustrazione del menù servito, impartita dal simposiarca Francesco Asdrubali, gli accademici sono tornati a far visita ai luoghi dove si fa cucina di qualità. Nell'illustrare i piatti confezionati dallo chef il simposiarca Asdrubali, ne ha esaltato gli ingredienti, la realizzazione, e l'abbinamento con i vini scelti per il loro particolare bouquet che si abbinava perfettamente ai sapori. L'occasione non è stata felice solo per le papille gustative, ma anche per insignire di attestati di benemerenza due soci di lungo corso come Angelo Meneghini, per i suoi 50 anni di appartenenza al sodalizio, e Bruno Urbani per i suoi 40 anni. Il presidente non si è sottratto neanche al mesto ricordo di Mario Davighi e Giorgio Milletti, due soci che, recentemente, hanno lasciato questo mondo. «In nome e per conto della sede nazionale, che ha accolto la nostra proposta ha poi annunciato il presidente Moscatelli, ricordando l'antica ricetta del Torcolo di San Costanzo che è stata certificata e depositata con atto notarile proprio dall'Accademia di Perugia ho il piacere di conferire il prestigioso premio intitolato a Dino Villani, al forno pasticceria Antica Perugia per il loro torcolo di San Costanzo».

«Va ricordato ha spiegato il presidente Moscatelli motivando la scelta - che il prestigioso riconoscimento viene assegnato a chi si sia distinto nella lavorazione artigianale di un prodotti alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale». La targa è stata ritirata da Irgo e Elisa Bestiaccia titolari del forno pasticceria, e nell'occasione ospiti d'onore, che potranno esibirla quale attestato ufficiale di qualità. A testimoniare la validità del premio la presenza di Giuliana Piandoro, in rappresentanza del presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni e fautrice dell'Igp al Pan pepato di Terni. «Speriamo che il periodo pandemico sia terminato ha auspicato il presidente Moscatelli al momento di commiatare gli accademici e gli ospiti perché ci attendono momenti di incontro interessanti ed esclusivi che non vorrei dover dilazionare ancora». Luigi Foglietti



