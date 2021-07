Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

SICUREZZA

Stretta sui controlli in città da parte della polizia locale che ieri, nell'ambito di una serie di verifiche in diverse zone della città, è stata anche impegnata all'ex carcere di via Fiorenzo di Lorenzo. Lì è stata divelta una delle porte di accesso e, come spiegato dal Comune «ignoti sono entrati abusivamente». La porta danneggiata sarà subito riparata a seguito della segnalazione fatta dall'ufficio Sicurezza urbana al competente ufficio del Demanio, contattato immediatamente per segnalare l'accaduto. Sempre nella giornata di ieri gli agenti della polizia locale hanno eseguito altre due azioni di controllo del territorio. Durante la mattinata alcuni uomini del corpo sono intervenuti nella zona di via Marsala, unitamente ad alcuni assistenti sociali del Comune, per controllare e gestire la delicata situazione familiare di un minore i cui genitori sono agli arresti domiciliari.

BIVACCO A FONTIVEGGE

Poi ennesimo intervento a Fontivegge dove alcuni agenti hanno risposto alle segnalazioni dei residenti della zon per la presenza, nell'immobile ex Gesenu in via Fonti di Veggio, di persone che bivaccavano in un terrazzamento esterno. L'area è stata sgomberarta in collaborazione con Gesenu. Intensa insomma l'attività della polizia locale che è stata disposta con l'obiettivo di contrastare e prevenire fenomeni di occupazione abusiva di immobili, degrado e disagio sociale in città.

L'ASSESSORE MERLI

Soddisfazione per i tre interventi di ieri l'assessore comunale alla Sicurezza Luca Merli. «Ringrazio gli uomini del corpo di polizia locale per il costante e continuo impegno a favore della sicurezza e del decoro urbano - ha detto con soddisfazione l'assessore Merli -. Azioni come queste sono solo una parte delle attività che quotidianamente i nostri agenti compiono per garantire la qualità della vita della nostra città, anche in sinergia con le altre forze dell'ordine». Proprio nelle scorse ore hanno prestato giuramento alla sala dei Notari i 18 nuovi agenti della polizia locale. Nell'occasione è stato confermato che nel corso del prossimo anno l'organico verrà ulteriormente rafforzato, con l'obiettivo di rispondere con maggiore efficacia alle necessità del territorio.

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA