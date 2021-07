Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

IL COLLOQUIO

Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, guarda al futuro del nuovo stadio Curi. Apre le porte con equilibrio e prudenza, a un'operazione che non è soltanto calcio e che sta guardando tutta una città. Equilibrio e prudenza perché c'è ottimismo, ma è meglio rimanere con i piedi per terra. Anche per il rispetto degli altri player: Cassa Depositi e Prestiti, Comune e il Perugia. «Il Perugia spiega Abodi in un colloquio telefonico con il Messaggero in questo momento ha una posizione più defilata, ma è normale perché per ora non fa parte del soggetto promotore».

Abodi conferma il passo avanti essenziale dell'incontro in videoconferenza di giovedì: la definizione di una serie di elementi del piano, incluso il dimensionamento dell'impegno finanziario del Comune. Niente cifre ufficiali, ma l'operazione nuovo Curi dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro, con palazzo dei Priori esposto per circa il 20 per cento.

Quelli annunciati, attesi per settembre, diventano passaggi chiave per l'operazione che porterà alla nascita del nuovo Curi. Anche se il presidente del Credito Sportivo non si sbilancia: «Sono abituato a verificare tutto prima di poter dire che è fatta». Ma l'ottimismo che, per la prima volta, è trapelato da palazzo dei Priori spiega come il nuovo Curi sta per nascere.

Anche sui tempi meglio evitare il gioco delle date. Ancora Abodi: «Ci sono ancora diversi passaggi da definire, a settembre ne sapremo certamente di più. Da quella data, in sessanta giorni, verrà individuato il partner industriale». Come dire, a quel punto, non ci saranno più segreti. Con la possibilità di uno o più investitori commerciali.

Che Curi sarà? Il presidente Abodi mette paletti fatti di certezze: «Uno stadio moderno, sicuro, comodo, senza barriere architettoniche, che terrà conto del risparmio energetico. Siamo di fronte a un intervento che avrà un valore da qui a venti anni e anche oltre. Che terrà conto del bacino di utenza e del suo utilizzo non solo per il calcio». E il fatto, per esempio, che il Comune, vicino al nome di Renato Curi non ha intenzione di inserire la griffe di uno sponsor? Ancora Abodi: «Scelta legittima. Il progetto del nuovo stadio deve essere amato non solo dai tifosi ma da tutti i perugini e da una città intera, e deve tenere conto anche della sua storia della quale Renato Curi fa parte».

Capienza e modello di stadio sono sul tavolo. Le carte stanno correndo, e Abodi chiarisce: «Vanno considerati il bacino di utenza, le presenze storiche, il campionato di appartenenza e il futuro delle infrastrutture di questo tipo. È logico che c'è una Serie B, ma non si può non pensare anche alla Serie A».

Che significa, di fatto, che i trenta milioni sul tavolo per il nuovo Curi porteranno a un impianto col bollino blu dell'Uefa anche per le gare internazionali. Si, insomma, la famosa licenza. I player che sono al tavolo sul progetto del nuovo stadio (il Curi ha esordito in Serie A nell'ottobre del 1975 in Perugia-Milan), hanno ben in testa anche un altro passaggio chiave: la necessità che ha il vecchio catino rosso di un'importante maquillage prima che lasci il posto al nuovo stadio. Basti pensare ai lavori della curva nord.

«E anche questo è un aspetto da non sottovalutare commenta il presidente Abodi al telefono -. Quei lavori vanno fatti e si cercherà di rendere opere e investimenti compatibili con il nuovo stadio».

Luca Benedetti

