«Abbiamo fatto una scelta, quella di lasciare aperti i parchi. Ma ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini, rispettiamo le norme». L'assessore alla Sicurezza Luca Merli fa un appello, chiedendo a tutti i cittadini, in occasione del fine settimana con previsione di temperature primaverili, di evitare assembramenti e di utilizzare con la massima attenzione le mascherine. «Le raccomandazioni sempre quelle che facciamo da un anno. Siamo in momento delicato ma possiamo iniziare a intravedere un pò di luce», ha detto Merli in un video appello diffuso ieri nei social. «Abbiamo preso la decisione di non chiudere i parchi comprendendo benissimo che le famiglie e i ragazzi hanno bisogno di uscire in queste giornate che sono preludio primavera. Ma ci appelliamo al senso di responsabilità dei concittadini: vanno rispettate le norme. Frequentare i parchi nella pertinenza delle proprie abitazioni, senza accalcarsi nelle aree più grandi della città, mantenendo il rispetto della norma relativo alla protezione delle vie respiratorie e il divieto di assembramenti». Le forze dell'ordine coordinate dalla questura, come ha ricordato Merli, effettueranno controlli nelle aree verdi cittadine.

