Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

L'ASSALTO

UMBERTIDE La tecnica è sempre la stessa. Forzano una finestra, come nello specifico, oppure una porta. Vanno diritti in camera da letto e buttano tutto sottosopra alla ricerca di oggetti d'oro e di soldi. È successo anche l'altra sera, al quartiere Fontanelle, prima periferia umbertidese, dove sono stati presi di mira un paio di abitazioni. In uno i ladri sarebbero entrati intorno alle 22, incuranti della circostanza che i proprietari, ignari di quanto stava succedendo, erano in un altro ambiente. Forse il rumore del televisore, plausibilmente acceso, ha coperto eventuali rumori del colpo. Spariti denaro e preziosi. Sgomento e senso di impotenza nelle vittime quando si sono accorte dell'accaduto entrando nella stanza a soqquadro. Armadi vuotati e biancheria a terra.

Da non guardare. «Non si può stare mai tranquilli», sospira Sabrina. «Spero non abbiano fatto danni alle cose», è l'augurio di Gianluca. «Non ci sono punizioni e gli onesti non possono starsene tranquilli», lamenta Ilenia. «Brutta esperienza», riconosce Claudio. Nella mappa dei furti in appartamento dell'ultimo mese Fontanelle si aggiunge a Montecorona, piazza Michelangelo (zona nuova del capoluogo) e Faldo, frazione montonese, vicina a Umbertide. Qui i ladri avevano agito di domenica, svaligiando una villetta lasciata temporaneamente vuota da marito e moglie. Importante il bottino, intorno ai 15mila euro. In quell'occasione vennero trafugati anche sette fucili, subito abbandonati ad un paio di chilometri di distanza, vicino al cimitero di Umbertide. Fontanelle è a un tiro di schioppo. Un uomo incaricato di governare le tartarughe si era accorto delle armi e della vanga usata per forzare l'armadio blindato che le conteneva nel campetto di calcio trasformato in allevamento di animali.

Walter Rondoni