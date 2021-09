Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

GLI APPUNTAMENTI

L'Inferno della Divina Commedia in dialetto umbertidese. Luca Montanucci spera che la sua opera prima possa essere utile a chi non si è mai avvicinato al capolavoro di Dante. Non di meno che possa costituire una rilettura piacevole e diversa per chi si è già mosso nei vari Canti. «Non sono uno scrittore, non aspiro né ho mai aspirato ad esserlo, mi hanno colpito le tante traduzioni di questo capolavoro e da qui è nata l'idea di tradurla in frattigiano», confessa l'autore. Umbertidese doc, 49 anni, impiegato comunale, appassionato di arte e di tennis, bersagliere forever. Impresa non semplice, portata a termine con il sostegno di Sestilio Polimanti e Giuseppina Bisogni che hanno preso per mano il libro fino alla sua uscita. «Se sarà fattibile continuerò con il Purgatorio ed il Paradiso», promette Montanucci che in certo qual modo ripara il torto subito, allora, dal dialetto di Fratta, oggi Umbertide. Dante visse per un breve periodo da queste parti e ne conosceva la lingua. A dirla tutta, come scrisse nel De Vulgari Eloquentia, la considerava non adatta. Adesso in un certo qual modo Montanucci prova a dimostrare che in fondo, anche il frattigiano poteva essere all'altezza di cotanto capolavoro. Con grande umiltà ed il massimo rispetto, ma anche con immenso amore per le proprie radici. A Perugia, invece, doppio appuntamento con Dante nel Borgo, organizzato dall'Associazione Vivi il Borgo. Domani alle 18, a San Matteo degli Armeni, Carlo Pulsoni parlerà di Dante, l'ingenuo Boccaccio e Petrarca. Non codici ma opere di bene. Alle 21, alla Domus Pauperum, in corso Garibaldi, Dario Rivarossa parlerà di Dante Fantasy, nella Divina Commedia c'è il Risorgimento...o i lupi mannari?.

Walter Rondoni