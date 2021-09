Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

Il Todi Festival, dopo il sold out dello spettacolo di Valerio Aprea, con la trasferta al Chiostro di San Fortunato, questa sera alle 21 torna al Teatro Comunale. Lo fa alle 21 con lo spettacolo, in esclusiva regionale, Storie della buonanotte per bambine ribelli tratto dall'omonimo best-seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo. In scena Margherita Vicario accompagnata dalle musiche dal vivo dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta dal Maestro Enrico Fink. Regia di Francesco Frangipane, per uno spettacolo tutto da scoprire.

Il tutto mentre volge al termine, per il dispiacere dei tanti affezionati spettatori, la rassegna Todi Off che alle 19 sempre al Nido dell'Aquila, si congeda con il debutto nazionale Rimini che tratta di un'influencer a caccia dell'ultima tendenza nel luogo più nazionalpopolare . Protagonisti Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona. Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: che cos'ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato il simbolo nazionalpopolare della vacanza e del divertimento nell'immaginario italiano.

INCONTRI CON L'AUTORE

Chiudono oggi anche gli Incontri con l'Autore con il generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell'Aeronautica che, insieme al giornalista Gregory Alegi, esperto di aeronautica, presenterà il libro Ustica, un'ingiustizia civile. In città la presentazione del libro sui fatti di Ustica diventa rappresenta un significativo e particolare evento, in quanto a Todi è nato e vissuto il generale Zeno Tascio uno degli alti ufficiali dell'Arma Azzurra, coinvolto, da innocente, nella vicenda giudiziaria. Modera l'incontro la giornalista Federica Menghinella.

A CITTÀ DI CASTELLO

Al Festival delle Nazioni, dedicato alla Norvegia, serata con il Quartetto Engegård (nella foto). Alle 21 nella chiesa di San Domenico a Città di Castello la formazione composta da Arvid Engegård e Ragnhild Kyvik Bauge, ai violini, da Juliet Jopling, alla viola, e da Jan Clemens Carlsen al violoncello abbinerà musiche del repertorio classico europeo a pagine della tradizione norvegese. Abbinerà il Quartetto d'archi in sol maggiore Hob.III:75 di Franz Joseph Haydn ed il Quartetto d'archi in la maggiore op.41 n.3 di Robert Schumann a Romance op.26 per violino e pianoforte di Johan Severin Svendsen nell'arrangiamento per quartetto d'archi di Fabian Müller, a A Yoik Suite di Sigmund Lillebjerka nell'arrangiamento dello stesso Quartetto Engegård. Infine a En Smuk Aftensang, canto popolare su musica di Kvaefjord Hans Christian Bergersen e parole di Peter Dass, proposto nella trascrizione per quartetto d'archi di Bjørn Andor Drage.

I PIÙ RICERCATI

Il Quartetto Engegårdo è diventato una delle realtà cameristiche più ricercate della Norvegia. Le sue interpretazioni del repertorio classico, combinate con un profondo attaccamento alle radici scandinave, hanno scaturito il plauso internazionale, hanno ispirato alcuni progetti e collaborazioni di grande innovazione. Il cd di debutto è stato definito «mozzafiato» da The Strad, mentre la seconda incisione ha vinto il Supersonic Award della rivista Pizzicato. All'ingresso, come previsto dalla norme anti pandemia, è obbligatorio esibire il Green pass.

Luigi Foglietti

Walter Rondoni