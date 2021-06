Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

TODI Sarà il mitico e splendido Nido dell'Aquila, ad ospitare la stagione del Cinema in terrazza, un supercinema per l'estate, la cui gestione il Comune ha affidata sempre a Romolo Abbati della Società Ab che già conduce la sala al coperto al piano superiore. Apertura sabato 3 luglio chiusura venerdì 27 agosto, tutti i giorni con orario sempre alle 21. Quindi serate con l'uomo delle stelle là dove la leggenda della fondazione della città narra che si posò il rapace poi assurto a simbolo araldico di Todi. Ottima la scelta di quello spazio per godere della decima musa, uno spazio molto caro a tante generazioni di tuderti che d'estate lo frequentavano come fosse un piccolo e provinciale night club dove si ballava romanticamente sotto le stelle al chiarore delle luna con una vista mozzafiato, sulla valle del Tevere con a sinistra l'occidente, e leggermente a destra Perugia. Ma non solo bellezze naturali, anche storia in quanto lo spazio è ricavato nel convento del 1389 fondato dalla nobildonna Lucrezia della Genga sulle mura urbiche di origine umbra. Programmazione di quasi tutte prime visioni che iniziano con Tom e Jerry, e termineranno con The shift. In mezzo tanti film di cartello come Per Lucio programmato per tre giorni da lunedì 5 a mercoledì 7 luglio. Ancora tre giorni di programmazione per La felicità degli altri da lunedì 26 luglio, e per I profumi di madama Walberg però da martedì 10 agosto. Non poteva mancare un film di Pupi Avati, che qui ha trovato il suo buen retiro, sullo schermo infatti martedì 13 e mercoledì 14 luglio Lei mi parla ancora. Ma ci sarà Storm Boy, Crudelia, Genitori Vs Influencer, Cosa Sarà, The Father, Comedians, Boys. Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA