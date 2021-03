9 Marzo 2021

IL PERSONAGGIO

CITTA' DI CASTELLO Francesco Polidori nasce nel 1948 a Fraccano di Città di Castello. Studia al Convitto Montani di Fermo con Antonio Di Pietro. Nel 1969, insegnante in un istituto professionale, fonda a Umbertide il Centro studi tecnici Guglielmo Marconi, la Marcon: prepara per corrispondenza di chi deve conseguire la licenza media inferiore, divenuta obbligatoria per gli impiegati statali. Si laurea in pedagogia all'Università di Siena con una tesi sulla Lettura veloce e memorizzazione rapida.

Nel 1995 fonda Cepu e rileva la storica Scuola Radio Elettra, fallita. All'apice della floridità aziendale la Marcon incorpora la Radio Elettra. Nel 2004 la sede viene trasferita a Roma con la contestuale creazione di Cepu srl e Pietro Polidori di Fraccano e Cerboni Holding srl. Cepu srl confluisce poi in Cesd srl, Corsi editati schede e dispense, controllata da una fiduciaria in Lussemburgo, la Jmd International, a sua volta controllata da una società panamense.

Ma nel tempo la galassia si allarga ad altri marchi. Grandi Scuole per il recupero degli anni scolastici, Cepu web per master d'informatica e di approfondimento di strategia di web marketing, Gloschool per le lingue, Cepu International sul versante della formazione estera, Accademia del volo Cepu per aspiranti piloti.

In seguito Polidori diventa patron e co-fondatore della Link Campus University di Roma e dell'università telematica eCampus, la cui sede di Novedrate, nel Comasco, valore intorno ai 6 milioni, è sotto sequestro pur se la didattica va avanti.

«Gli immobili sono stati acquistati con somme provenienti dalle distrazioni in danno della fallita società Cesd e quindi costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di distrazione perché definitivamente entrati nella titolarità della società acquirente mediante le somme di denaro distratte dalla società fallita e impiegate per estinguere il finanziamento acceso presso le banche per il loro acquisto», la motivazione nell'ordinanza del gip Damizia.

Negli Anni Novanta Polidori sostiene Antonio Di Pietro che sarebbe diventato docente in Cepu. Nel 2010 è nella cordata dei fondatori del Fdu, il Federalismo Democratico Umbro. L'esperienza si conclude presto, con il flop alle regionali dove il partito prende circa duemila voti. Infine, si avvicina a Silvio Berlusconi.

W. Rond.

