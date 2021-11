Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA DEA BENDATA / 2

ASSISI Centrato a Rivotorto un 5 al SuperEnalotto da 18.580 euro. La giocata vincente è stata convalidata alla ricevitoria Mark & Marc di piazza Antichi Sapori. «Il gruppo ormai storico di quindici giocatori affezionati - raccontano i titolari dell'edicola e ricevitoria Sisal di Rivotorto - ha centrato per la quarta volta in questi anni una vincita da 5 punti. Il destino stavolta ha voluto che al posto del numero 86 fosse giocato l'82, altrimenti si sarebbe davvero fatto festa». Comunque il sistema pensato e realizzato dalla ricevitoria, oltre ad aver centrato un 5 da 18.580 euro, ha anche realizzato un 4 due 3 e ventuno 2. Per una vincita complessiva di poco superiore ai 19mila euro. Altri singoli giocatori in questa ricevitoria hanno già centrato il 5 al SuperEnalotto vincendo sempre cifre molto interessanti. Il sogno resta quello di centrare il 6. «Noi ci proveremo ancora - dicono i titolari - visto l'enorme jackpot attualmente in palio». Il jackpot infatti è arrivato a quota 104,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). Nell'occasione al vincitore è bastata una schedina da 2 euro per sbancare il Superenalotto e ribaltare la propria vita. Il fortunatissimo vincitore del piccolo centro in provincia di Fermo, si è portato a casa l'intero jackpot. In Umbria invece il 6 manca dal settembre 2011, quando a Gubbio venne realizzata una vincita del valore di 65 milioni di euro.

Massimiliano Camilletti

