Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

LA STORIA

Zig zag tra le buche? Impossibile. Perché ormai quei crateri sono tali e tanti che è c'è da ritenersi fortunati a prenderne una sola. Con rischi reali, concreti, per gomme e sospensioni delle auto e anche per le coronarie dei loro proprietari, cui a ogni buca pare di sentire l'auto rompersi. Al punto che qualcuno si è sentito in dovere di tranquillizzare i passanti, appendendo un cartello sopra quello che indica il controllo elettronico della velocità, sottolineando come a svolgere quel controllo ci pensano le tante buche che rendono lentissima, al limite dell'impossibile, la circolazione. Benvenuti in Strada del Borghetto, zona Prepo che dire residenziale è poco, ma il fondo della strada pare più di qualche periferia degradata che di una zona di ville e villette. Tutta colpa di un grosso equivoco di fondo: la strada, che dalla zona del Borghetto di Prepo costeggia il fosso dell'Infernaccio per sbucare in zona Settevalli e San Vetturino, è nata come vicinale ma da sempre è percorsa avanti e indietro non solo da chi ci vive ma anche da una moltitudine di persone che la usano proprio per accorciare i tempi di percorrenza non solo per arrivare nella zona di Ponte della Pietra-via Settevalli ma anche per, in senso opposto, imboccare una delle principali direttrici verso il centro città. E allora ecco che, da vicinale, di fatto la strada ha avuto da sempre un utilizzo pubblico. Un volume di mezzi sparametrato rispetto non solo all'utilizzo previsto, ma anche alla conformazione stessa del tratto. Un paio di chilometri di strada stretta e con qualche curva non proprio agevole, con inevitabile congestionamento nei momenti più caldi della giornata e cioè intorno all'ora di pranzo e nel pomeriggio. Una situazione diventata sempre più difficile, con i residenti che si sono mossi con Palazzo dei Priori per risolverla una volta per tutte e far riconoscere a Strada del Borghetto lo status di strada comunale con relativi lavori di rifacimento del fondo stradale. La richiesta è stata presentata mediante una petizione firmata da 150 persone in rappresentanza di altrettante famiglie, e probabilmente avrebbe portato già a risultati se non ci si fosse messo di mezzo il Covid a rallentare i tempi della pubblica amministrazione. Ma ora i tempi sembrano maturi: nel corso dell'anno dovrebbero partire i lavori per togliere i crateri dalla strada. Intanto però occhio alle buche.

Egle Priolo