VITA DI QUARTIERE«Riporto le preoccupazioni mie e del territorio stesso, nel vedere anno dopo anno un progressivo, inesorabile e triste abbandono delle scuole del nostro paese». Il tema della scuola è al centro del dibattito non solo quando si parla di didattica a distanza. Ci sono anche aspetti più ampi, legati alle dinamiche dei quartieri. Come, ad esempio, i flussi delle iscrizioni che nel tempo variano. A Ponte San Giovanni la tendenza sembra però essere al ribasso e su questo, in una analisi approfondita, punta il consigliere comunale Paolo Befani (FdI), che di quel maxi quartiere, o meglio una città nella città, ne fa parte. «Da sempre alcune famiglie ponteggiane, probabilmente per comodità logistica o alla ricerca di unlivello formativo migliore, nonostante Ponte San Giovanni ha sempre avuto un corpo docente di ottimo livello, hanno scelto di iscrivere i propri figli a scuole primarie e secondarie di primo grado del centro cittadino o comunque in altri paesi. Un fenomeno spiega - che in questi ultimi anni ha subito un incremento che fa preoccupare». Numeri alla mano, Befani dice che «circa un quarto dei bambini delle elementari e oltre la metà delle medie che vivono a Ponte San Giovanni (inclusi Pieve di Campo e Balanzano), scelgono altre scuole. Secondo i calcoli su un totale di circa 964 ragazzi di età elementari e medie, 341 si spostano su altre scuole». Un flusso in uscita che porta a «produrre un impoverimento del nostro istituto comprensivo» e «determina, a mio parere, una grave disaffezione al territorio e sfibramento del tessuto sociale». Con una ulteriore criticità nel periodo di emergenza Coronavirus. Nel periodo di didattica in presenza «questo esodo, che è soprattutto verso l'acropoli, sommato al comprensibile timore ad utilizzare mezzi pubblici, porta ad un ulteriore appesantimento veicolare delle tre principali strade verso Perugia. Gran parte degli oltre 300 ragazzi ponteggiani verranno accompagnati in auto che spesso percorreranno per quattro volte al giorno le strade fra Ponte San Giovanni e Perugia, determinando un sicuro aggravio di inquinamento, rischi e spreco economico». Il consigliere FdI ha analizzato anche i dati delle iscrizioni, mettendo a confronto l'anno scolastico 2017/18 e l'attuale che «ha visto una preoccupante diminuzione e cioè di 39 iscritti in meno alle elementari e 63 alle medie». Per Befani serve una svolta: «Bisogna fare in modo che tutte le istituzioni, ad iniziare dall'Ufficio Scolastico Regionale, studino le motivazioni di queste scelte che determineranno a lungo andare un impoverimento delle scuole di Ponte San Giovanni. Per quanto potrò, sarò disponibile a collaborare affinché si trovino soluzioni adeguate per invertire questa tendenza. Spero di cuore che le iscrizioni, che si stanno chiudendo in questi giorni, invertano questa tendenza».Ri.Ga.