Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

A pochi giorni dall'ultima ondata di polemiche per il fenomeno che si verifica anche di giorno nell'area limitrofa alla stazione, torna l'ordinanza anti prostituzione. Valida da oggi e fino al 31 ottobre, prevede multe da 450 euro. I divieti previsti dall'ordinanza sindacale mettono sotto stretta osservazione le vie Settevalli, Mentana, Cortonese, Nuvolari, Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest, delle Caravelle, Angeloni, Canali, Campo di Marte, del Macello, Piccolpasso, Dottori, Trattati di Roma, Penna, Soriano, Corcianese, Cestellini, della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, San Giovanni del Pantano Ss728, San Giovanni del Prugneto. In queste zone scatta il divieto «d'intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti: permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione, assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali, indossare abiti idonei a manifestare l'intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore». L'ordinanza sindacale specifica che «la violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio». L'aumento del fenomeno «dalla periferia si spinge fino all'inizio della cinta urbana» è stato segnalato al Comune anche dalla questura.