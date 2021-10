Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

MAGIONE Caro bollette e rischi per le famiglie economicamente deboli, il Comune cala il tris dei bonus che saranno «automatici per chi ha già presentato la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici comunali». Il sindaco Giacomo Chiodini lancia l'allerta e rende nota l'operazione sconti in bolletta: «C'è molta preoccupazione per gli annunciati aumenti delle bollette energetiche, con il Governo che ha rafforzato nei giorni scorsi la dotazione finanziaria dei fondi destinati a sostenere la spesa luce e gas delle famiglie più in difficoltà. Ma da quest'anno il bonus diventa automatico, senza necessità di farne specifica richiesta, per tutte quelle famiglie però che rispettano i requisiti. La richiesta di rinnovo dei bonus è automatica purché sia stata presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per accedere alle prestazioni sociali agevolate (come mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè e altro) al fine di attestare la situazione reddituale, l'Isee».

Ma ecco i dettagli dell'operazione: per il bonus Luce ci deve essere il requisito Isee fino a 8.265 euro che arriva fino a 20mila euro per le famiglie con 4 figli o più a carico e se il richiedente o un suo familiare a carico è titolare di reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza: «La cifra del bonus dipende dall'ampiezza del nucleo familiare: 125 euro fino a 2 componenti; 148 euro 3 componenti e 173 euro oltre i 4 componenti». Per il bonus Gas oltre all'Isee 8.265 quello fino a 20mila euro è per famiglie con 3 o più figli a carico e se nel nucleo familiare vi è un titolare di reddito o pensione di cittadinanza: «Non è prevista la possibilità di richiedere il bonus sociale gas se si utilizza gas in bombola». Infine, per il bonus Acqua stesse caratteristiche con l'Isee fino a 20mila euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.

