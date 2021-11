Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

UMBERTIDE A scuola senza zaino. Accade alla Primaria a tempo pieno di Pierantonio, dopo l'inaugurazione dell'aula Sole per le prime classi e dell'aula Prato per le seconde. Via la cattedra, ci sono banchi cooperativi e laboratori. I bambini hanno ripensato gli spazi comuni come la biblioteca, l'aula multimediale multifunzionale, i corridoi. «Tutto con grande cura perché avere cura dei propri spazi è sentire l'appartenenza a un ambiente», sottolinea Silvia Reali, dirigente del Primo Circolo. «Due anni fa entrando nell'atrio avevo detto che si trattava di un'agorà naturale, la Primaria di Pierantonio aveva già una struttura per il modello di Scuola senza zaino perché gli ambienti sono ampi, luminosi, numerosi». Un risultato reso possibile dal forte impegno del corpo docente e della comunità locale. «Le famiglie e tutti i genitori di Pierantonio ci hanno dato sostegno morale e concreto, le aziende del territorio che hanno messo a disposizione risorse importanti, consentendoci di acquistare l'indispensabile per dare gambe all'idea», ricorda Reali, menzionando «l'architetto Elena Marcucci dell'Ufficio tecnico comunale per aver riprogettato le aule in base ai suggerimenti degli insegnanti». Aggiunge Marco Orsi, ideatore di Scuola senza zaino: «Dopo tanto tempo è la prima inaugurazione in presenza ed è una vera emozione Per il sindaco Luca Carizia «parte un modello innovativo della didattica nel nostro territorio». Elena Marcucci sottolinea: «Il progetto è stato portato avanti con il cuore».

Walter Rondoni